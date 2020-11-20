«البترول الوطنية» نظَّمت حملة لتنظيف شاطئ مصفاة ميناء عبدالله

مال وأعمال

نظمت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية حملة تطوعية لتنظيف شاطئ المصفاة، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي المهندسة وضحة الخطيب، وعدد من مدراء الدوائر، إضافة إلى أكثر من 100 موظف وموظفة من العاملين في دوائر المصفاة المختلفة ومشروع الوقود البيئي.

وبهذه المناسبة، قالت الخطيب إن الشركة تحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية، إيماناً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع، وبأهمية تكريس ثقافة النظافة والعمل التطوعي، ونشر العادات الإيجابية، إضافة إلى تعزيز روح التعاون والمشاركة بين العاملين.

من جانبه، أشار مدير العمليات في المصفاة صلاح الخياط إلى أنه تم تقسيم العاملين المشاركين في هذه الحملة إلى ست مجموعات في أوقات مختلفة، لضمان التباعد الاجتماعي، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة وإرشادات الفريق الطبي في الشركة، والمتعلقة بالوقاية من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات الصلة.

