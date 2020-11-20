«المتحد» يواصل مبادراته البيئية لتنظيف شواطئ الجزر

مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرته السنوية لرفع المخلفات عن شواطئ الجزر وتنظيفها، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين من محبي الغوص من موظفي البنك الذين انطلقوا لقضاء اليوم بأكمله في تنظيف هذه الشواطئ من الملوثات، بهدف نشر التوعية البيئية المجتمعية وغرس وتعزيز الثقافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع والتوعية بالمخاطر الصحية التي يسببها انتشار المخلفات والنفايات سواء على أفراد المجتمع أو الحياة البحرية.

تأتي هذه المبادرة التي انطلقت أخيراً من منطقة الخيران، ، في إطار برامج البنك الأهلي المتحد المجتمعية التي تعتبر قضايا البيئة محورا رئيسيا من محاور اهتمامتها.

وتعليقاً على هذه المبادرة التوعوية، أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد : تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية الشواطئ في دعم النظام البيئي في الكويت، وتمثل هذه الرحلة دعوة لكل أفراد المجتمع لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على شواطئنا نظيفة وخالية من المخلّفات والمواد الملوثة.

وأضافت دشتي: سوف نستمر في دعم كل ما من شأنه المساهمة في حماية وتحسين الوضع البيئي في جميع مناطق الكويت، فالبنك الأهلي المتحد يأتي دائما في طليعة المؤسسات الصديقة للبيئة والتي تضع قضاياها فى مقدمة برنامجها للمسؤولية المجتمعية.

