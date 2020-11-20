«الأهلي»: 10 فائزين بالسحب الثاني والأخير لحملة الصيف

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الثاني والأخير لحملة الصيف الترويجية «انفق واربح هذا الصيف مع بطاقات الأهلي الائتمانية ومسبقة الدفع»، والذي انعقد في المقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. حيث فاز 10 عملاء في سحب شهر نوفمبر وحصلوا على 500 دينار كويتي لكل منهم.

والفائزون هم: هاني محمد أبوعون، فيصل علي المطوع ، سعد محمد القحطاني، منى مبارك الفالح، أحمد عدنان عبدالكريم ، جاسم فيصل عبدالله، انتصار عبدالرحيم السويدي ، ميثم حسين بوحمد ، عبدالرحمن عزيز العنزي ،و بدر أحمد الأنصاري.

