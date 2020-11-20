«كوفيد - 19» يدفع الخطوط النرويجية للإفلاس

مال وأعمال

تسعى شركة الخطوط الجوية النرويجية للحصول على الحماية من دائنيها في الوقت الذي تحاول فيه إعادة هيكلة أعمالها والتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة النقل في بيان إنها قررت التقدم بطلب للحصول على حماية المحكمة للمساعدة في استمرارية الشركة، وهي عملية في القانون الأيرلندي تسمح للشركات بالتماس حماية المحكمة من الدائنين لمدة تصل إلى 100 يوم.

وقالت الخطوط الجوية النرويجية إن «الغرض من العملية هو تقليل الديون، واعتماد الحجم الصحيح للأسطول، وتأمين رأس مال جديد». كما أضافت أنه من المتوقع أن تستغرق العملية ما يصل إلى 5 أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب شرام، إن «طلب الحماية لإعادة التنظيم بموجب القانون الأيرلندي هو قرار اتخذناه لتأمين مستقبل النرويجيين لصالح موظفينا وعملائنا ومستثمرينا. هدفنا هو إيجاد حلول مع شركائنا من شأنها أن تسمح لنا بالظهور كشركة طيران أقوى وأكثر أماناً من الناحية المالية».

وتأسست شركة الخطوط الجوية النرويجية في العام 1993 وبدأت في التوسع السريع منذ حوالي عقد من الزمان، سعياً لتطبيق نموذج الأعمال الذي ابتكرته شركة رايان إير في أوروبا وجنوب غرب الولايات المتحدة على الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي. لكن، هذه الاستراتيجية تركتها مع ديون ضخمة، ومجال ضئيل للمناورة عندما تسوء الأمور.

وقالت شركة الخطوط الجوية النرويجية إنها ستواصل تشغيل شبكة خطوطها الجوية، والتي كانت محدودة للغاية نتيجة لفيروس كورونا، وستتداول أسهمها كالمعتاد في بورصة أوسلو. وفقد السهم أكثر من 98% من قيمته هذا العام.

