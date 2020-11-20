البتكوين.. صحوة الفقاعة أم واقع عالمي جديد؟

مال وأعمال

«هذا الوقت مختلف».. يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن هذه العبارة البسيطة كانت سبباً رئيسياً في تكرار الأزمات المالية على مدار التاريخ، مع اعتقاد البعض دائماً أن الواقع يختلف عما حدث سابقاً.

وتمثل طفرة عملة البيتكوين المشفرة في الفترة الأخيرة اختباراً جديداً حول ما إذا كان هذا الصعود بمثابة تكرار لما حدث قبل ثلاث سنوات أم أنه يشكل بداية تغيرات جديدة.

? عادت عملة البتكوين المشفرة لتتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية حول العالم، مع الارتفاع المتواصل لسعرها وتسجيل مستويات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات تقريباً.

? صعدت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية لمستوى 18.393 ألف دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر عام 2017.

? منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، ارتفع سعر البتكوين نحو 150%، ما يجعلها تتجاوز عائد الاستثمار في الذهب وأسواق الأسهم في الاقتصادات الكبرى والناشئة.

? القيمة السوقية للبتكوين –إجمالي عدد العملات قيد التداول ضرب السعر – وصلت إلى 337 مليار دولار لتتجاوز القيمة المسجلة في ديسمبر 2017 عند 331.8 مليار دولار، مع ارتفاع المعروض من العملة.

? تزامن صعود العملة المشفرة مع عدة تطورات إيجابية على صعيد الاستخدام الفعلي والاهتمام من قبل بعض كبار اللاعبين، ما جعل تخزين واستخدام العملة أبسط وأقل خطراً.

? أعلنت «باي بال» في الشهر الماضي السماح لعملائها في الولايات المتحدة بالشراء والبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة في حساباتهم لديها، مع خطة تستهدف استخدامها لاحقا في شراء السلع.

? شركة «سكوير» أيضاً أعلنت في أكتوبر الماضي شراء عملات بيتكوين بقيمة 50 مليون دولار، مع السماح للمستخدمين بتداول العملة المشفرة عبر تطبيقاتها.

? يرى بعض المتفائلين بمستقبل العملات الإلكترونية أن مخاوف تكرار قصة صعود وانهيار البتكوين قبل ثلاث سنوات قد لا تكون مبررة هذه المرة، بدعوى وجود اختلافات تتعلق بظروف السوق والاقتصاد والمستثمرين أنفسهم.

? يعتقد بعض المتابعين أن العملات المشفرة أصبحت بمثابة ملاذ للمستثمرين من تقلبات أسواق الأسهم وفشل الأصول الآمنة التقليدية مثل الذهب والسيولة النقدية في توفير الحماية المطلوبة والمكاسب المأمولة.

? خفضت معظم البنوك المركزية الكبرى معدلات الفائدة لمستويات قياسية متدنية للتغلب على تداعيات وباء «كوفيد? 19»، ما ألقى بظلاله على الارتفاع التاريخي للسندات سالبة العائد والتي تجاوزت 17 تريليون دولار.

