نتائج الشركات تحكي مأساة الأسهم مع «كورونا»

مال وأعمال

كشفت النتائج الفصلية للربع الثالث عن استمرار مأساة الشركات المدرجة مع فيروس كورونا، والتي عصفت بالقطاعات الاقتصادية في العالم وليس في الكويت فقط، وذلك الإغلاق العام في الربع الثاني من 2020، وهو ما قلص كثيراً من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها المصارف والخدمات المالية والتمويل، بالاضافة الى قطاعات التشييد والبناء في ظل الإجراءات الحكومية الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة وتداعياتها، حيث قرر مجلس الوزراء في أوائل يونيو الماضي خفضاً في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20% مع استمرار تفشي الفيروس وهبوط أسعار النفط.

وقد بلغ اجمالي ارباح الـ 151 شركة - من أصل 172 شركة مدرجة ببورصة الكويت، والتي اعلنت نتائجها خلال تسعة الأشهر الأولى من 2020 عن تحقيق أرباحاً بقيمة 571.93 مليون دينار في تسعة الأشهر الأولى من 2020، متراجعة 64% عن مثيلتها في العام الماضي البالغة نحو 1588.93 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام السابق.

بينما تنفست الشركات الصعداء في الربع الثالث بعد الفتح وبلغت أرباحها نحو 322.43 مليون دينار ، مقارنة بـنحو 481.89 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، مُتراجعة بنسبة 33.1%.

وقد شهدت جلسة الامس سيطرة باللون الاخضر على مجرياتها مع تصاعد عمليات تدوير الاسهم القيادية مع اقتراب موعد الترقية لـ «مورغان ستانلي» وهو ماساهم في حدوث ارتفاعات قياسية للسوق الاول مع تصاعد العروض والطلب في آن واحد الامر الذي ساهم في ارتفاع مستويات السيولة الى 53 مليون دينار بارتفاع نسبته بالمقارنة بجلسة الامس، مقابل حدوث عمليات مضاربية قوية على الاسهم في السوق الرئيسي.

وحققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 262 مليون دينار وبنحو 0.82 في المئة لترتفع من 31.836 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء إلى 32.098 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 218 مليون دينار لترتفع من 23.734 مليار دينار إلى 23.952 مليار دينار.

وسجلت مؤشرات 12 قطاعاً صعوداً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 5.74 في المئة، كما ارتفع الاتصالات بنحو 1.54 في المئة، وسجل البنوك نمواً بنسبة 0.86 في المئة، فيما كان التراجع الوحيد من نصيب الرعاية الصحية وبنحو طفيف نسبته 0.01 في المئة.

وجاء سهم “آبـار» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو كبير تجاوزت نسبته 39 في المئة، بينما تصدر سهم «المعدات» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 10.32 في المئة.

وتصدر سهم «الوطني» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات، بكميات بلغت 18.04 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2243 صفقة حققت سيولة بقيمة 14.86 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.61 في المئة.

