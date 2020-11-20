73 مليون دينار أرباح 5 جلسات

مال وأعمال

شهدت بورصة الكويت بداية الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً أولى جلساتها لتعود إلى الارتفاع في الجلسات الأربع الباقية وتعوض خسائرها في جلسة الأحد، لترتفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 73 مليون دينار وبنسبة 0.22 في المئة، لتصل إلى مستوى 32.098 مليار دينار في إقفال أمس، بعد أن كانت 32.025 مليار دينار في إقفال الخميس 12 نوفمبر، كما صعدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 60 مليون دينار وبنسبة 0.25 في المئة من 23.892 مليار دينار إلى 23.952 مليار دينار.

وتزامن هذه الارتفاعات مع تقلص سيولة البورصة خلال الأسبوع بنسبة 23.3 في المئة من 315.1 مليون دينار إلى 241.53 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداولات بنسبة 20.8 في المئة من 1.07 مليار سهم إلى 850.1 مليون سهم، وانخفضت الصفقات بنسبة 20 في المئة من 68.4 ألف صفقة إلى 54.7 ألف صفقة.

ويرى محللون أن البورصة استقرت بعد موجة من عمليات البيع حيث عززت النتائج الإيجابية للقاح «كورونا» من آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن تبقى المخاوف على المدى القصير من عمليات الإغلاق الجديدة للسيطرة على الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

