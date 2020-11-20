«الصناديق السيادية» سحبت 4.1 مليارات دولار من الأسهم الأميركية

مال وأعمال

سحبت صناديق الثروة السيادية سيولة نقدية من الأسهم الأميركية خلال الربع الثالث، بينما أضافت إلى حيازاتها من السندات بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات على الأقل. ووفقًا لبيانات «إي فيستمنت» نشرتها «رويترز»، سحبت صناديق الثروة السيادية 4.1 مليار دولار من الأسهم الأمريكية في الربع الثالث، بينما ضخت حوالي 4.5 مليارات دولار في أدوات الدخل الثابت الأميركية. وجاءت تلك السحوبات قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في نوفمبر، التي أثارت تقلبات في «وول ستريت» في الأسبوع السابق للتصويت، بسبب القلق بشأن النتيجة، وتزايد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» حول العالم. ويرى مدير أبحاث السياسات لدى «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز» «إليوت هينتوف» أن السحوبات من الأسهم الأميركية التي تعد الأكبر في 3 سنوات على الأقل ليست مدفوعة بحاجة الحكومات للسيولة. كما أشار إلى الزيادة الأخيرة في إصدارات الديون من قبل حكومات الصناديق السيادية بشكل كبير مما تسبب في توافر سيولة نقدية جيدة قبل أزمة فيروس «كوفيد-19».