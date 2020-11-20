ماسك يتجاوز زوكربيرغ.. ويصبح رابع أثرياء العالم

مال وأعمال

ارتفعت ثروة إيلون ماسك الشريك المؤسس لـ «تسلا» لتتجاوز نظيرتها لـ مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لـشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم. ذلك مع استمرار صعود سهم «تسلا» بدعم من أنباء الاستعداد للانضمام لمؤشر «إس آند بي 500» خلال ديسمبر، إذ أنهى سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية تداولات الأربعاء في بورصة الناسداك مرتفعًا 10.2% عند 486.6 دولار. مما دفع ثروة ماسك الذي يمتلك حصة 21% في «تسلا» للارتفاع بقيمة 8.3 مليارات دولار إلى 105.4 مليارات دولار، ليصبح رابع أثرياء العالم، متفوقًا على زوكربيرغ الذي يصل صافي ثروته إلى 100.6 مليار دولار، وفقًا لتقديرات «فوربس».