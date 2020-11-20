سقوط أسهم اليابان

مال وأعمال

تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي. وانخفض المؤشر Nikkei بـ 0.36% إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر Topix الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33% إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي. وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.