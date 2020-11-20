خطط وبرامج تربوية لتعليم مستقبلي متطور وفاعل

علم ومعرفة

عقدت كلية التربية في جامعة زايد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الامارات العربية المتحدة، ومؤسسة الفكر العربي، مؤتمر التعليم الثالث تحت عنوان: «ارث زايد: خطوة الخمسين عاما تبدأ الآن»، وذلك التزاما منها بدعم التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون. ونظرا للقيود التي فرضتها جائحة «كورونا»، تم تنظيم المؤتمر وفق الصيغة الافتراضية.

واستهل المؤتمر فعالياته بكلمة من نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد ركزت فيها على أهمية التعليم الذي يزودنا بالمعرفة والمهارات اللازمة كي نتميز في عالم متغير، ويساعدنا على توسيع أفقنا. وشددت على دعم جامعة زايد المتواصل لتطوير المؤسسات التعليمية عالية الجودة، والأساتذة المحترفين، وتطلعها نحو بناء مجتمع متسامح، يتحلى بالمسؤولية المجتمعية.

ولفتت نورة الكعبي الى سعي دولة الامارات المستمر للتكيف مع التغيرات، لتكون شريكا فاعلا في انتاج أفضل النماذج والنظم التعليمية في العالم، وفي تطبيق الممارسات التعليمية المثلى، مؤكدة أن التعليم في دولة الامارات سيرتقي في الخمسين سنة المقبلة لانتاج أجيال للمستقبل، منفتحة ومرنة وفاعلة، تتمتع بمواهب وقدرات فريدة.

وأشارت الى أنه على غرار منصات تبادل المعرفة الشبيهة بهذا المؤتمر، نصبح أكثر انفتاحا على الابداع، والابتكار، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، بما يضمن عمل المعلمين الاماراتيين جنبا الى جنب مع نظرائهم في أنحاء العالم.

وأكدت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة المهيري أن التعليم أولوية منذ قيام الاتحاد، نلمسها من خلال رؤية زايد لمجتمع متعلم ومؤهل للتنافسية العلمية، وهو ما تم تحقيقه في دولتنا، وهذا يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة للتطوير المستمر والنجاح. فنحن أمام مهمة تصميم رؤية الخمسين سنة القادمة، والتفكير المستقبلي في شكل التعليم والمخرجات، وعلينا تأهيل الجيل الجديد لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وأشارت المهيري الى جملة عناوين سيتم العمل عليها لاحقا هي: التعليم المتفرد واعادة تصميم النظام التعليمي، التركيز على المواطنة العالمية والمفهوم الشامل لجودة الحياة، توفير بيئة تكنولوجية تدعم المنظومة التعليمية، تطوير مهارات المستقبل لتلبية متطلبات سوق العمل.

ثم ألقى المدير العام لمؤسسة الفكر العربي الأستاذ الدكتور هنري العويط كلمة، نوه فيها بحسن اختيار هذا العنوان/الشعار، الموحي والمحفز، في هذه اللحظة التاريخية بالذات. اذ يشهد العالم بأسره حاليا تحولات عميقة وغير مسبوقة، سرعت الثورة الصناعية الرابعة من وتيرتها وايقاعها.

وهي تستدعي أن يستنفر القطاع التربوي بهيئاته كافة، ويحشد كامل طاقاته وقواه، لمواجهة التحديات الجسيمة التي فرضتها.

وأكد العويط على الأهمية التي توليها مؤسسة الفكر العربي للتربية منذ انشائها في العام 2000، ايمانا منها بدورها المحوري في عملية التنوير والتنمية والتطوير، التي تندرج في صميم رسالتها الفكرية والثقافية.

وقد دأبت على اطلاق المبادرات والبرامج الرائدة، وانتاج الأدوات المبتكرة، للاسهام في تحديث أساليب التعلم والتعليم بصورة عامة، وأساليب تعلم اللغة العربية وتعليمها بصورة خاصة، منوها بما حققته مشاريع «عربي 21» و«تربية 21» و«التطوير المستند الى المدرسة- «تمام»، من انجازات مضيئة على هذا الصعيد.

ودعا لاعادة النظر في دور المدرسة والمعلم والمتعلم كي تنبع من رؤية تربوية ملهمة، تغلب النظرة المستقبلية والبعد الاستشرافي، وتعمل في آن معا الخيال والتنبؤ، بالتوازي مع التخطيط والاستراتيجي. وعلى غرار مدن المستقبل التي تنامت في الآونة الأخيرة الدعوات الى انشائها، اعتبر العويط أن هذه الرؤية تحثنا على بناء مدارس خضراء، ذكية، موصولة، وابداعية، تسهم أيضا فعليا في صناعة هذا المستقبل.

كما دعا الى صياغة تصور تكاملي تتبناه جميع الجهات المعنية بالعملية التربوية، وتلتزم بتطبيقه، وفيه تأتلف النظرية والممارسة، ومن أجل تجسيده يتعاون القطاعان العام والخاص، وفي سبيل انجاحه يتم التبادل والتفاعل بين الخبرات الدولية والعربية والوطنية.

ثم تحدثت عميدة كلية التربية الدكتورة رنا تميم فأكدت أن الالتزام بتقديم تعليم عالي الجودة لطلابنا، يمثل تحديا في الوقت الحالي، مع ضرورة التأكد من أننا نحقق أقصى استفادة من خبرات المعلمين والأكاديميين حول العالم، بينما نتصور مستقبل التعليم ونخطط لما هو قادم.

بعدها عقدت جلسة رئيسية تحت عنوان: «التعليم في الخمسين سنة القادمة». وتلتها جلسات متوازية وورش عمل متخصصة، ركزت على القيادة التربوية في عصر الذكاء الاصطناعي، واعداد المعلمين وتدريبهم، وظروف التعليم في ظل الجائحة. وقد شكل المؤتمر منصة للباحثين والقادة التربويين، والمعلمين، وأساتذة التعليم العالي، للتعاون وتبادل الخبرات واستكشاف ممارسات مبتكرة لخلق بيئات تعلم وتعليم ناجحة.

تجدر الاشارة الى أن مؤتمر التعليم الأول عقد تحت عنوان «ارث زايد: عقول متقدة لغد أفضل» (2018)، فيما عقد مؤتمر التعليم الثاني تحت عنوان: «ارث زايد: التعليم المبتكر لرسم المستقبل» (2019).

