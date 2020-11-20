الجلسة الحوارية «قصص الأطفال من الكتابة إلى رف المكتبة» لناهد الشوا

علم ومعرفة

قصص مبهرة بين أيدي أطفالنا يندهشون من كلماتها ويتفاعلون مع رسوماتها ويقلدون الأصوات الموجودة بين طيات صفحاتها، فيا ترى ما هي الحكايا الخفية التي تدور بين الكاتب والرسام؟ هذا ما كشفته الأستاذة ناهد الشوا المؤسس لدار كتب نون – مؤسسة ناهد الشوا الثقافية لطلبة الفنون والتصميم في جامعة البحرين خلال الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان (قصص الأطفال من الكتابة الى رف المكتبة) والتي أدارتها الطالبات زهراء آل شطي، زينب العالي، وأزهار عبدالنبي عبر منصة زووم، تحت إشراف الدكتورة سماء الهاشمي.

وحققت الجلسة الحوارية نجاحا واسعا حيث حضرها عبر منصة زووم ومنصة يوتيوب والانستغرام أكثر من 300 شخص من الفنانين والمصممين والمؤلفين وأصحاب دور النشر وغيرهم من المهتمين بأدب الطفل من مختلف الدول العربية والأجنبية شاملة البحرين والسعودية ومصر وفلسطين والأردن والجزائر وتونس وألمانيا وجورجيا وكندا وبريطانيا وتركيا.

وتصل قصص الأطفال الى رفوف المكتبات بعد رحلة طويلة تبدأ من كتابتها ثم رسمها ومراجعتها وتطويرها ثم طباعتها ونشرها، وأوضحت الأستاذة ناهد الشوا العلاقة العملية بين الكاتب والرسام والمراحل التي يخوضانها سويا من مناقشة ورسم وتلوين لضمان وصول الرسوم الى المستوى اللائق بتفكير واهتمام الطفل وبالمفاهيم والقيم التي تحتويها القصة.وذكرت الأستاذة ناهد رسالة كتب دار نون وهي «نشر كتب لبناء فكر مواطن عالمي»، هادفة لأن يكون الطفل مُفكرا، مبدعا، انسانا، يفكر خارج الصندوق، يدافع عن الكرامة والانسانية، معطاء، خير، متسامح ويتقبل الآخر. كما أشارت الى سمات الرسام الجيد وأكدت أن «من المهم أن يكون هناك تناغم بين شخصية الرسام ورسالة النص، ومن سمات الرسام الناجح أن يتحلى بالصبر ويواكب ما يشهده العالم من تغييرات في شتى المجالات، فلربما هذه الأحداث تكون مصدر الهام له».

كما عرضت الأستاذة ناهد مجموعة من القصص التي وضحت فيها أن لكل فئة عمرية أسلوب رسم معينا يناسبها وألوانا مختلفة تجذب انتباهها. وقبل ختام الجلسة بينت الخطوات الصحيحة قبل نشر القصة لتكون بين يدي الطفل خالية من الأخطاء الاملائية والفنية، وذات أفكار سليمة وهادفة، معتبرة أن كتابة ورسم قصص الأطفال هي مسؤولية كبيرة.

وختم الطلبة جلستهم الحوارية مع الأستاذة ناهد الشوا بالاستماع الى توجيهاتها وارشاداتها للرسامين والمصممين المبتدئين حيث أكدت أهمية الابتعاد عن النمطية، مشيرة الى أن على الرسام الجيد أن يكون مطلعا فكريا وفنيا على كل ما هو جديد في مجال أدب الطفل محليا وعالميا حتى يكتسب أساليب جديدة وتكون لديه تغذية بصرية كافية تساعده في اكتشاف أساليب الرسم والتلوين المناسبة لقصص الأطفال.

