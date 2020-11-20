افتتاح «قطع الفن الإسلامي» في «كتارا»

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افتتح الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرض مقتنيات قطع الفن الاسلامي للمهندس ابراهيم فخرو، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفن الاسلامي وقد حضر الافتتاح الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وفي كلمته قال الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي مدير عام كتارا: «بهذه المناسبة العالمية التي تحتفي بالفن الاسلامي يسعدنا ان تنظم كتارا هذا المعرض الفني الذي تحرص من خلاله على التعريف بالدور الكبير الذي قامت به الفنون الاسلامية في الحضارة العالمية حيث أنتج هذا الفن حوار حضاريا بين مختلف الثقافات، متمسكا بهويته وخصوصيته الثقافية وكان لهذا الفن الفضل في الكثير من الفنون التي تلته واستلهمت من جماله الكثير من الابداع».