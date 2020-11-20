الأرقام تعاند ترامب.. بايدن حقق «فوزاً قياسياً»

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واشنطن - الوكالات: تقترب حصيلة الأصوات التي فاز بها المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت ومع فرز اكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65% من جميع الناخبين المؤهلين، وهي اعلى نسبة منذ عام 1908، وفقا لبيانات «أسوشيتد برس» ومشروع الانتخابات الأميركية.

في غضون ذلك طلبت حملة اعادة انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة الفرز جزئيا لنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية ويسكونسن، وذلك في اطار محاولات تبدو شبه مستحيلة لقلب النتيجة التي جاءت لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن. وقال مسؤولو الانتخابات في ويسكونسن وكذلك في جورجيا انه من غير المحتمل ان تؤدي اعادة فرز الأصوات في هاتين الولايتين الى تعويض خسارة ترامب. وقالت لجنة الانتخابات في ويسكونسن انها ستعيد فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودان، وهما منطقتان يهيمن عليهما الديموقراطيون، بعد ان سددت حملة ترامب 3 ملايين دولار، وهو مبلغ يقل عن 7.9 ملايين دولار تكلفة اعادة الفرز بالولاية بأكملها. وفاز بايدن في ويسكونسن بفارق اكثر من 20 الف صوت، وحصل على 49.5% من الأصوات مقابل 48.8% لصالح ترامب.

وفي ولاية جورجيا قال مسؤول كبير ان مسؤولي الانتخابات في الولاية بصدد الانتهاء من اعادة فرز الأصوات. كما قال مسؤول الانتخابات في الولاية ان الرئيس ترامب ضُلّل بادعاءات عن وقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع وكشف المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا غابرييل ستيرلينغ في اتصال عبر الفيديو مع الصحافيين ان الولاية ستعلن نتائج اعادة الفرز.

كما صرح سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري لقناة «سي ان ان» بأنه لا يعتقد ان اعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهي فوز بايدن بأصوات الولاية. وصدق مجلس مقاطعة واين في ولاية ميشيغان على نتائج الانتخابات بشكل رسمي بعد تراجع عضوين جمهوريين في المجلس عن موقفيهما الرافض للتصديق على الأصوات، وطالب المجلس سكرتيرة الولاية جوسلين بينسون باجراء تدقيق شامل لجميع الدوائر المتنازع عليها في المقاطعة. وتعتبر واين كبرى مقاطعات ولاية ميشيغان، حيث تضم مدينة ديترويت، كما ان نحو 80% من سكانها من الأميركيين الأفارقة.

وكان ترامب قد جدد ادعاءه بأن عدد الأصوات في المقاطعة فاق مجموع الناخبين فيها، مؤكدا فوزه بميشيغان. وترفض المحاكم دعاوى قضائية يزعم فيها ترامب دون سند حدوث تزوير بالانتخابات لكن استطلاعات الرأي تظهر ان هذه المزاعم تلقى صدى على المستوى السياسي، اذ يعتقد بصحتها نحو نصف الجمهوريين، بحسب استطلاع رويترز/ابسوس.

ويعرقل رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات 3 نوفمبر الجاري الانتقال السلس لادارة جديدة، ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة فيروس «كورونا» عند توليه المنصب يوم 20 يناير المقبل.

وقد حذر بايدن من ان استمرار تأخر الاعتراف به فائزا قد يعني تأخر استعدادات الولايات المتحدة «لأسابيع وأشهر» في توزيع لقاح فيروس «كورونا» وحصل بادين على 306 من اصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لصالح ترامب. وفاز في الاقتراع الشعبي المباشر بفارق اكثر من 5.8 ملايين صوت.وللبقاء في منصبه، يحتاج ترامب الى تغيير النتائج في 3 ولايات على الأقل، وهو امر غير مسبوق، للوصول الى النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

