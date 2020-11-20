السعودية: علاقتنا أعمق من رئيس واحد

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن على قوة العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، مشددة على ان العلاقات «أعمق بكثير من قائد سعودي واحد او رئيس اميركي واحد».

وقالت الأميرة ريما، في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، ان المملكة تشهد «تغييرا هائلا وغير مسبوق»، وقيادتها تبذل جهودا «لاحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، انما ايضا من خلال سياستنا الخارجية»، مضيفة انها «أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم». وتطرقت الأميرة ريما في كلمتها الى «رؤية المملكة 2030» والاصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة، كما تحدثت عن اهمية التصدي لسلوكيات ايران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن ومحاربة التطرف والارهاب، وأهمية التوصل الى حل للقضية الفلسطينية.

وحول العلاقات بين السعودية وأميركا، اكدت الأميرة ريما انها علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود ولا تجمع قيادات البلدين فقط بل شعبيهما ايضا. وقالت ان «شراكتنا جامعة بين الحزبين فهي علاقة قدرتها الادارات الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، وعلاقتنا اعمق بكثير من قائد سعودي واحد او رئيس اميركي واحد».

وأضافت «مع تنامي دور المملكة عالميا، ولا سيما برئاستها لمجموعة العشرين فان مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهما لشراكتنا مع الولايات المتحدة». وتابعت بالقول «كلما ازدادت اصلاحاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قوة في المملكة، سنصبح في وضع افضل يؤهلنا لأن نكون اكبر شريك يُعتمد عليه في المنطقة للولايات المتحدة، سنصبح قادرين على تولي دور قيادي اكبر في المنطقة، وأن نتحمل جزءا اكبر من المسؤولية، وسنفعل ذلك دون اهمال التركيز على السلام والاستقرار والرخاء».

الى ذلك قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، لموقع «أكسيوس» انه يتوقع من ادارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن التشاور مع المنامة ودول الخليج الأخرى قبل الانتقال نحو اتفاق نووي جديد مع ايران. وأضاف الزياني «لقد تغير الوضع في الشرق الأوسط في السنوات الأربع الماضية، وتغيرت الديناميكيات نحن على يقين من ان مصلحة الولايات المتحدة هي منطقة آمنة ومستقرة للجميع، ونأمل ان تصبح ايران دولة اقليمية مسؤولة».

وشدد على ان اي اتفاق جديد مع ايران يحتاج الى التعامل ليس فقط مع البرنامج النووي الايراني، لكن ايضا مع سلوكها الاقليمي وبرنامجها للصواريخ الباليستية. وتابع الزياني «نحتاج الى استشارتنا اذا سعت الولايات المتحدة الى مثل هذا الاتفاق مع ايران»، في اشارة الى شركاء اميركا في المنطقة.

