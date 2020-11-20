نتانياهو يريد «هدية وداع استيطانية» من ترامب

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت قناة «كان» الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تقدم بطلب للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفيد بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمال القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية ان نتانياهو توجه بطلب الى الادارة الأميركية، قبيل انتهاء ولايتها في شهر يناير المقبل بهدف الحصول على موافقة فورية على بناء آلاف الوحدات السكنية في بلدة عطروت بمدينة القدس المحتلة، قبل الخروج من البيت الأبيض. وأشارت الى ان نتانياهو تحدث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد المؤتمر الصحافي مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني. ولفتت القناة الى ان نتانياهو يريد تنفيذ هذه الخطوة قبل تولي المرشح الديموقراطي المتقدم بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، في العشرين من يناير المقبل، ولتثبيت الوضع على الأرض. وذكرت ان نتانياهو قد صرح خلال جلسة مغلقة بأن «ما لم يتم القيام به الآن، لن يحدث في ظل الادارة الجديدة» متوقعا رفض بايدن البناء خارج الخط الأخضر.

في غضون ذلك توجه وزير الخارجية الاميركي امس الى مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967، مؤكدا ان بلاده ستصنّف حركة مقاطعة اسرائيل على انها «معادية للسامية».

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة القدس مع نتانياهو «سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان». وجاءات زيارته بعد زيارة استفزاية الى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. والعام الماضي، اتخذت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بالاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري التي احتلته اسرائيل عام 1967.

وقال بومبيو امس ان «مجرد الاعتراف(بهذه المنطقة) كجزء من اسرائيل كان قرارًا اتخذه الرئيس ترامب حمل اهمية تاريخية وكان ببساطة اعترافا بالواقع». ومن جهة اخرى اكد بومبيو ان واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد اسرائيل التي يطلق عليها «بي دي اس» (وهي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الدولة العبرية) «معادية للسامية».

