ترامب جمَّد منحاً أميركية لفلسطين بـ 700 مليون دولار

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رام الله - الأناضول: في مارس 2017، علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعداته المقدمة لموازنة فلسطين، والمقدرة بـ 100 مليون دولار، ووصلت في سنوات سابقة الى 380 مليونا.

اليوم، ومع فوز الديموقراطيين في سباق الرئاسة الأميركية وعودتهم مجددا للبيت الأبيض، يأمل الفلسطينيون استئناف المنح المالية للموازنة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «اونروا»، ومؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

بحسب بيانات حكومية وأميركية، يبلغ اجمالي الدعم الأميركي للقنوات الثلاث، نحو 700 مليون دولار سنويا، وتجاوزت في بعض السنوات 800 مليونا.

الا ان هذه المبالغ لم تعد المؤسسات الفلسطينية تتلقاها في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي بدأها بتعليق الدعم للموازنة المحلية، وأتبعها بتعليق دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر (USAID)، ثم الأونروا.

تظهر بيانات الأونروا المالية ان متوسط الدعم الأميركي السنوي، قبل تعليقه، يبلغ 360 مليون دولار اميركي، تم خفضها للمنتصف في 2018، ووقفها نهائيا في 2019.

بينما يبلغ متوسط دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والهيئات المحلية، بنحو 200 مليون دولار سنويا. في 2019، اظهرت بيانات للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار - بكدار (شبه حكومي)، ان اجمالي المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لفلسطين، بلغت 35.4 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 1993. وتصدر الاتحاد الأوروبي البلدان والتكتلات والمؤسسات الداعمة لفلسطين، خلال تلك الفترة باجمالي 6.7 مليارات دولار، تشكل نسبتها 18.4 بالمئة من اجمالي المنح. في المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة باجمالي 5.74 مليارات دولار، تشكل 15.7 بالمئة من اجمالي المنح، والسعودية ثالثا بـ 3.83 مليارات دولار (10.5 بالمئة).

وأضاف تعليق المنح المالية للخزينة الفلسطينية، مزيدا من الأعباء على المالية العامة؛ اذ كانت المنح الأميركية تشكل في بعض السنوات 6 بالمئة من اجمالي قيمة النفقات.

تظهر بيانات الميزانية الفلسطينية للسنوات الماضية، ان متوسط الدعم الأميركي خلال فترة ولاية باراك اوباما (2009-2017) راوح بين 150-300 مليون دولار.

بينما في 2013 على سبيل المثال، تجاوز الدعم الأميركي للموازنة الفلسطينية 300 مليون دولار، تراجع الى 100 مليون دولار خلال 2014، وصفر دولار في 2015، ثم الى 76 مليون دولار خلال 2016.

