«يونيسف» تحذِّر من «جيل ضائع» بسبب «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة «يونيسف» امس من امكانية ظهور «جيل ضائع» مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الاضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم. وذكرت المنظمة في تقرير جديد ان الأطفال والمراهقين يمثلون 11% من حالات الاصابة بفيروس «كورونا» في العالم وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» هنريتا فور في بيان صحافي خلال جائحة «كوفيد- 19» كانت هناك اسطورة مستمرة ان الأطفال يتأثرون على نحو ضئيل بالمرض، وهو امر بعيد كل البعد عن الحقيقة». وأوضحت ان الاضطرابات في الخدمات الصحية والاجتماعية الرئيسية وارتفاع معدلات الفقر تشكل اكبر تهديد للصغار وقالت فور «كلما طالت مدة الأزمة كلما كان تأثيرها اعمق على تعليم الأطفال وصحتهم وتغذيتهم ورفاههم»، مشددة ان «مستقبل جيل كامل في خطر». وكشف التقرير عن انخفاض في تغطية الخدمات الصحية في ثلث 140 دولة شملها مسح المنظمة الأممية. ويرجع ذلك في الغالب الى التدابير المتخذة لكبح انتشار الوباء.

وذكرت يونيسف ان 265 مليون طفل على مستوى العالم لايحصلون على الوجبات المدرسية، وسيعاني مايتراوح بين 6 و7 وملايين طفل دون سن الخامسة، بزيادة قدرها 14%، من الهزال او سوء التغذية الحاد هذا العام، معظمهم في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

كما اشارت «اليونيسف» الى ان 150 مليون طفل اضافي انزلقوا الى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020.

في غضون ذلك تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة ربع المليون، حسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز في وقت اعلنت نيويورك انها ستغلق المدارس للحد من ارتفاع اعداد الاصابات.

وأفادت جونز هوبكنز ان الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 250,426 وفاة بالفيروس، هي اعلى حصيلة وفيات على الصعيد الوطني يتم الابلاغ عنها عالميا كما سُجلت اكثر من 157,950 اصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وفرضت ولايات ومدن اميركية سلسلة قيود جديدة تشمل الحجر الصحي ومنع تناول الوجبات داخل المطاعم والمقاهي والحد من التجمعات. وفي نيويورك، قال رئيس البلدية بيل دي بلازيو ان مدارس المدينة العامة البالغ عددها 1800 ستنتقل الى الدراسة عن بعد بعدما سجلت نيويورك معدل اصابات على مدى سبعة ايام بلغ 3%.

وعلى المستوي العالمي، اودى «كوفيد-19» بأكثر من 1,3 مليون شخص في بينما سجلت اصابة 55 مليونا منذ ظهر الوباء في الصين اواخر العام الماضي.

