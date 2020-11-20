مصر: توفير فصول دراسية منفصلة للطلاب الوافدين

عربيات ودوليات

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.خالد عبدالغفار، رؤساء الجامعات الحكومية بتوفير فصول دراسية منفصلة للطلاب الوافدين والذين سيتم استقبالهم بعد بدء العام الدراسي الحالي 2020 /2021، اذ انه من المقرر ان يتم استقبال رغبات الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى 30 نوفمبر الحالي.

وكشفت القائم بأعمال رئيس الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي د.رشا كمال، عن تزايد اعداد الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية خلال العام الجامعي الحالي 2020/2021، من مختلف الدول العربية والافريقية والأوروبية. وقالت انه رغم ازمة جائحة «كورونا» الا ان اعداد المتقدمين من الطلاب الوافدين شهدت زيادة عن العام الماضي لافتة الى استمرار تلقي طلبات الطلاب للالتحاق بالجامعات المصرية حتى يوم 30 نوفمبر الحالي، موضحة ان الادارة تتلقى حالياً رغبات طلاب الكويت والعراق. وتابعت، أن اعداد المتقدمين للالتحاق بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين بلغ 36 الف طالب وتم الانتهاء من قبول وترشيح 10 آلاف طالب وطالبة، موضحة انه بالمقارنة باعداد العام الماضي نجد زيادة حوالي 40 % رغم ازمة «كورونا».

واستطردت، انه رغم ازمة «كورونا» تمكنا من التعاون مع المكاتب الثقافية الأجنبية بالخارج والسفارات المصرية تمكنا من حل مشاكل الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية حتى يستطيعوا النزول والسفر الى مصر، وكذلك التنسيق ادارات الوافدين داخل الجامعات التي تم تأسيسها بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الى ان الادارة وضعت خطة ومنظومة متكاملة لتسكين الطلاب الوافدين وذلك نظرا لظروف المدن الجامعية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا وما اسفر عن ذلك من تقليل وتخفيض نسبة الطلاب، وحلت الادارة هذه المشكلة من خلال التواصل مع وزارة الشباب وتخصيص نزل وبيوت الشباب في المحافظات لاقامة الطلاب الوافدين بالاضافة الى التعاقد مع مجموعة من الفنادق المميزة.

وكشفت ان الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تمكنت من منح الطلاب الوافدين خصومات تخفيضات على وسائل الانتقال سواء بالمترو او المواصلات العامة.

