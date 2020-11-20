ماكرون يمهل قادة مسلمي فرنسا 15 يوماً لوضع «ميثاق الجمهورية»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: اعلن قصر الاليزيه ان الرئيس ايمانويل ماكرون استقبل مسؤولي الديانة الاسلامية في فرنسا الذين عرضوا امامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة. وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون طلب ايضا من محاوريه ان يضعوا في غضون 15 يوما «ميثاقا للقيم الجمهورية» يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.

وطلب الرئيس من محاوريه ان يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد ان الاسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على انهاء التدخل او الانتماء لدول اجنبية.

وقال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة انه يعلم ان عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات مشددا على انه من الضروري «الخروج من هذا الالتباس» ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد «رؤية جمهورية»، وفقا للاليزيه. ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة ان ينهي في غضون اربع سنوات وجود 300 امام اجنبي في فرنسا «مبتعثين» من تركيا والمغرب والجزائر.

ولن يكون مجلس الأئمة مخولا باصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا ايضا على سحب هذه البطاقات منهم اذا ما خرقوا «ميثاق قيم الجمهورية».

