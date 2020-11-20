الأمم المتحدة تتأهب لتصنيف واشنطن الحوثيين «منظمة إرهابية»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت مجلة «فورين بوليسي» ان الأمم المتحدة نقلت موظفيها الأميركيين وبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية خارج مناطق ميليشيات الحوثي شمال اليمن.

وتستبق الخطوة الأممية تصنيف واشنطن ميليشيات الحوثي منظمة ارهابية، وفق المجلة.

وقال مسؤولون مطلعون على القرار ان اكثر من عشرة اميركيين يعملون لدى الأمم المتحدة ووكالات الاغاثة الدولية في اليمن نُقلوا مؤقتاً من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء.

يشار الى ان المجلة كانت افادت قبل ايام بأن ادارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من ايران منظمة ارهابية قبل مغادرة ترامب منصبه في يناير. ففي حين تحاول الأمم المتحدة ووكالات الاغاثة الدولية ثني ادارة ترامب عن تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية اجنبية الا ان القرار الوشيك سيمنح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لايران.ونقلت المجلة عن مصدر دبلوماسي قوله: «لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد تسريع هذا المسار، الذي يعد جزءاً من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الادارة الأميركية منذ فترة».

