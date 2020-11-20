إيطاليا وبلجيكا إلى المربع الذهبي

دوليه

لحقت ايطاليا وبلجيكا بفرنسا واسبانيا الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بفوز الأول على مضيفه البوسنة والهرسك 2-0 والثاني على ضيفه الدنمارك 4-2، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

في المباراة الأولى سجل أندريا بيلوتي (22) ودومينيكو بيراردي (68) الهدفين ما منح ايطاليا بطاقة التأهل لتكون بين الأربعة الكبار عن المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ورفعت ايطاليا رصيدها الى 12 نقطة بفارق نقطة أمام هولندا الفائزة بدورها على مضيفتها بولندا 2-1، ليتجمد رصيد الأخيرة عند سبع نقاط والبوسنة التي كانت ضمنت هبوطها الى المستوى الثاني في المركز الرابع بنقطتين. وأبقى منتخب ايطاليا على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين تواليا، بينها 11 فوزا متتاليا (انجاز تاريخي للمنتخب)، فهو لم يتذوق طعم الخسارة منذ ما يزيد عن 800 يوما، وتعود هزيمته الأخيرة للنسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال (0-1) في العاشر من سبتمبر 2018.

واستحوذ المنتخب الايطالي على مجريات المباراة منذ انطلاقها وهدد مرمى مضيفه أكثر من مرة دون النجاح في هز الشباك، الى أن أتت الدقيقة 22، حينما خطف لورنسو انسينيي الكرة من منتصف الملعب وتقدم بها ثم مررها أمامية الى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيلوتي بتسديدة مقصية في الزاوية الضيقة للحارس كينان بيريتش لمست القائم الأيمن وأكملت طريقها الى الشباك.وأنقذ بيريتش مرماه من هدف ثان بعدما أبعد تسديدة مهاجم ساسوولو بيراردي من مسافة قريبة بطريقة ممتازة (25).

وفي سيناريو مشابه لما حصل في الهدف الأول مرر مانيول لوكاتيلي الكرة أمامية الى بيراردي الذي كسر مصيدة التسلل وسددها مقصية «على الطاير»بيسراه في شباك صاحب الأرض (68). وقلبت هولندا تأخرها بهدف الى فوز 2-1 على مضيفتها بولندا. وبعدما كان كاميل جوزياك البادئ بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء سددها ممفيس ديباي، قبل أن يسجل جورجينو فينالدوم هدف الفوز (84).

وفي المجموعة الثانية، أكد منتخب بلجيكا جدارته بالمركز الأول لتصنيف الاتحاد الدولي بتغلبه على ضيفه الدنماركي 4-2. وافتتح يوري تياليمان التسجيل لبلاده سريعا بتسديدة يسارية من خارج منطقة (3)، لكن جوناس ويند أدرك التعادل للدنمارك بعد أقل من ربع ساعة بضربة رأسية في الزاوية الأرضية اليمنى (17).

وانتظر روميلو لوكاكو نجم انتر الايطالي حتى الشوط الثاني ليهز الشباك مرتين. الأولى بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيفين دي بروين (57)، والثاني بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من ثورغان هازار (70).

وارتكب حارس ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا خطأ أسفر عن هز شباكه وتقليص النتيجة الى 2-3 (86)، لكن تسديدة دي بروين اليمينية أعادت الفارق الى هدفين (88).

ورفع «الشياطين الحمر» رصيدهم الى 15 نقطة بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق خمس نقاط عن الدنمارك وانكلترا التي فازت في مباراة هامشية على ايسلندا المغادرة نحو المستوى الثاني 4-0 سجلها ديكلان رايس (20) ومانسون ماونت (24) وفيل فودين (80 و84)، علما أن منتخب «الأسود الثلاثة» كان فقد آماله ببلوغ نصف النهائي في الجولة السابقة بخسارته أمام بلجيكا 0-2. ويعد منتخب أيسلندا الذي لعب بعشرة لاعبين جراء طرد بيركير سيفارسون (54) الوحيد الذي لم يحرز أي نقطة ضمن جميع المنتخبات المشاركة في جميع المستويات.

وستحسب قرعة المربع الذهبي في الثالث من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ايطاليا على ملعبي سان سيرو ويوفنتوس ستاديوم بين السادس والعاشر من اكتوبر من العام المقبل.

