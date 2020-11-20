ويلز إلى المستوى الأول

دوليه

صعدت ويلز الى المستوى الأول في النسخة المقبلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزها الباهر على ضيفتها فنلندا 3-1 أول من أمس في الجولة السادسة الأخيرة ضمن مباريات المجموعة الرابعة للمستوى الثاني من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل أيرلندا مع ضيفتها بلغاريا بدون أهداف.

وسجل لويلز كل من هاري ويلسون (29) دانيال جيمس (46) وكييفير مور (84) في حين وقع تيمو بوكي هدف فنلندا الوحيد (63).

ولعب منتخب فنلندا منقوصاً من خدمات لاعبه ييري أورونن بعد طرده من الميدان في الدقيقة 12. ورفع المنتخب الويلزي رصيده الى 16 نقطة، ليصعد رسميا الى المستوى الأول في البطولة، في حين تجمد رصيد نظيره الفنلندي عند 12 نقطة في المركز الثاني. في المقابل، حل المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متقدماً بفارق نقطة على بلغاريا، متذيلة الترتيب، التي هبطت للمستوى الثالث في النسخة المقبلة للبطولة القارية.

وبلغت المجر المستوى الأول بفوزها الثمين على تركيا 2-0 ضمن المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني.وتناوب على تسجيل هدفي الفائز كل من ديفيد سيغر (57) وكيفن فارجا (90+5).ورفع المنتخب المجري رصيده الى 11 نقطة في صدارة المجموعة ليضمن المشاركة بدوري المستوى الأول في النسخة القادمة من البطولة.

في المقابل، دك المنتخب الصربي شباك نظيره الروسي بخماسية نظيفة ليحرمه من الصعود للمستوى الأول. وتجمد رصيد روسيا عند 8 نقاط في حين هبط المنتخب التركي للمستوى الثالث باحتلاله للمركز الأخير بفارق الأهداف خلف صربيا الثالثة (6 نقاط).

وحجزت التشيك مقعدا لنفسها في دوري المستوى الأول بالنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية بانتصارها الغالي على سلوفاكيا بهدفين نظيفين. وسجل للتشيك كل من توماس سوسيك (17) وزدينيك أوندراسيك (55). ورفع المنتخب التشيكي رصيده الى 12 نقطة ليتصدر المجموعة الثانية في حين تجمد رصيد سلوفاكيا عند 4 نقاط في المركز الأخير لتنزل رسميا للمستوى الثالث.

كما بلغ المنتخب النمساوي دوري المستوى الأول بالنسخة المقبلة بتعادله 1-1 مع نظيره النرويجي في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من المستوى الثاني والتي شهدت أيضا تعادل منتخبي أيرلندا الشمالية ورومانيا بنفس النتيجة.

وتصدر المنتخب النمساوي مجموعته برصيد 13 نقطة مقابل عشر نقاط للنرويج في المرتبة الثانية. أما أيرلندا الشمالية فقد تأكد هبوطها لدوري المستوى الثالث بعد احتلالها للمركز الأخير برصيد نقطتين. وتأهل المنتخب السلوفيني للمستوى الثاني في النسخة المقبلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما حقق تعادلا ثميناً (0-0) على أرض اليونان.

