7 حالات «كورونا» في أوروغواي

دوليه

أعلن الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، أول من أمس عن تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف منتخبه الأول لينضموا الى أربعة آخرين بينهم نجم أتلتيكو مدريد الاسباني لويس سواريز.

وأشار الاتحاد في بيان له الى أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المجموعة بعد المباراة التي خسرتها أوروغواي أمام البرازيل (0-2) ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر 2022، أسفرت عن اصابة اللاعبين أليكسيس رولين ودييغو روسي، بالاضافة الى خمسة مسؤولين من بينهم طبيب المنتخب ألبرتو بان.

وقال الاتحاد «جميعهم في وضع جيد وتم بالفعل تنفيذ الاجراءات الصحية المناسبة».

