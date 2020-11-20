موقع «الأولمبي الآسيوي» تعرض للقرصنة

دوليه

أكدت شركة أفيسا للتكنولوجيا التي يتعاقد معها المجلس الأولمبي الآسيوي للإشراف على موقع المجلس وإدارته، تعرض موقع المجلس للقرصنة يوم 16 نوفمبر الحالي.

وجاء في رسالة من الشركة إلى المجلس الاولمبي الاسيوي: «أثناء الصيانة الروتينية على موقع المجلس الأولمبي الآسيوي على شبكة الانترنت في 16 نوفمبر، لاحظنا نشاطا غير عادي من مصادر خارجية، ونعتقد بأنه كان اعتداء على الموقع بدأ حوالي الساعة 2:45 من صباح السادس عشر من نوفمبر». وتابعت الشركة في رسالتها أن الخدمات التي تأثرت بهذا الاعتداء على الموقع كانت (الصفحة الرئيسية، الاخبار، والوسائط الإعلامية)، وأن الشركة وكإجراء إحترازي حجبت الموقع حتى حل المشكلة. وأبدت الشركة إعتذارها عن أنشطة القرصنة التي تسببت في حجب موقع المجلس عن شبكة الإنترنت، مؤكدة أنها عملت على معالجة المشكلة وعودة العمل بالموقع في 18 نوفمبر.

