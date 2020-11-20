إصابة كوكا بـ «كورونا».. واستمرار إيجابية عينتي صلاح والنني

دوليه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المسحة الجديدة التي خضع لها محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي جاءت إيجابية لتتواصل معاناته من فيروس كورونا. وقال إن صلاح خضع لمسحة طبية جديدة في الجونة أكدت استمرار إصابته بفيروس كورونا. وأشار إلى أن صلاح يخضع لمتابعة مستمرة من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري. وغاب صلاح عن لقائي مصر ضد توغو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. ويستمر صلاح في مصر لحين التعافي من إصابته. كما أجرى لاعب أرسنال الانكليزي محمد النني المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا عقب عودته مع بعثة المنتخب المصري من توغو. وجاءت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها النني إيجابية أيضا ليستمر اللاعب بذلك في العزل.وأثبتت الفحوصات الجديدة إصابة مهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا بالفيروس.وأصبح كوكا ثالث لاعب يتعرض للإصابة بفيروس كورونا في منتخب مصر بعد صلاح والنني.كما أعلن الاتحاد المصري عن إصابة شادي الجيلاني المنسق الإعلامي ومحمد عبده مدلك الفريق بفيروس كورونا.