الكأس في «يد» الكويت

محلية

توج الكويت بطلاً لكأس الاتحاد لكرة اليد بعد تغلبه على العربي 26-20 في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس، فيما حقق القادسية المركز الثالث بفوزه على السالمية 28-25. وبهذا التتويج أضاف الكويت لقب الكأس إلى الدوري ليجمع الثنائية السابعة على التوالي في أنجاز غير مسبوق على المستوى المحلي.

ورفع «يد الكويت» رصيده إلى 10 ألقاب في تاريخ البطولة متساوياً مع العربي في عدد القاب في مقدمة الأندية. وأثبت الكويت الذي استبدل مدربه المصري مجدي أبوالمجد بالوطني هيثم الرشيدي خلال الموسم الحالي، انه يغرد خارج السرب بسيطرته المطلقة على جميع الألقاب المحلية طوال المواسم السبعة الماضي وهو يؤكد أحقية الفريق في التتويج المستحق.

وقدم الكويت مستوى متميزاً طوال اللقاء من خلال السيطرة على مجريات الأمور والمحافظة على فارق مريح في اغلب أوقات اللقاء قبل أن يصل الفارق في النهاية إلى 6 أهداف. في المقابل ظهر العربي بمستوى أقل من اللقاء الماضي أمام القادسية في الدور نصف النهائي إذ أتسمت أغلب العابه بالسرعة والاستعجال من لاعبيه الذين طغى عليهم التسرع وعدم التركيز الأمر الذي ظهر جلياً على مدرب الفريق الجزائري سعيد حجازي الذي يظل يطالب اللاعبين اغلب المباراة باللعب بهدوء وتركيز دون جدوى. وظهرت رغبة الكويت في الفوز باللقب بصورة واضحة منذ بداية اللقاء من خلال التركيز الكبير الذي تمتع به لاعبو الفريق حيث تألق حارس المرمى علي صفر في الذود عن مرماه في الكثير من الهجمات فيما تميز عبدالله وخالد الغربللي فضلاً عن التألق اللافت لعبدالرحمن البالول على الدائرة وهو ما مكن الأبيض من تحقيق انتصار مستحق توجه بطلاً للكأس للمرة السابعة على التوالي. وفي نهاية المباراة قام مسؤولو الاتحاد و رئيس نادي الكويت خالد الغانم بتتويج الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات.

