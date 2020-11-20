الجهراء والشباب واصلا انتصاراتهما في «السلة»

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واصل الجهراء والشباب انتصاراتهما في دوري كرة السلة بعد أن تغلب الأول على العربي 98-59، والثاني على النصر 70-56 أول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى. ورفع الجهراء والشباب رصيديهما إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد العربي الى 4 نقاط والنصر الى 3 نقاط. يذكر ان الفرق الاربعة الاوائل في كل مجموعة يتأهلون الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاثة مباريات على طريقة المقص.

وجاءت مباراة الجهراء مع العربي قوية في البداية بالرغم من تقدم الجهراء في البداية ولكن الأخضر كان نداً لمنافسه في الخمس دقائق الأولى قبل ان يسيطر الجهراء على منافسات اللقاء وينهي الربع الأول لمصلحته بنتيجة 20-12 وواصل الجهراء سيطرته على المباراة في الربع الثاني وانهاه 39-25. وفي الربع الثالث حاول العربي تقليص الفارق لكن الجهراء واصل أفضليته وانهاه متقدما 65-44. واستغل الجهراء افضليته في الربع الرابع ونجح في تحقيق الفوز بفارق كبير 98-59. من جانب آخر تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الاولى حيث يلتقي في 5:30 العربي مع الساحل تليها مباشرةً مباراة التضامن مع الكويت، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.

