الأسرة الرياضية فقدت عبدالله العوضي

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فقدت الأسرة الرياضية لاعب القادسية والمنتخب العسكري السابق عبدالله محمد العوضي الذي وافته المنية يوم أمس.

ونعى القادسية اللاعب الراحل وقال النادي في بيان النعي: «ببالغ الحزن والأسى ينعي نادي القادسية لاعبه السابق لكرة القدم عبدالله محمد العوضي الذي وافته المنية اليوم سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف: «واذ ننعى الفقيد الراحل - رحمه الله فإننا نستذكر بعضا من مسيرته التاريخية في كرة القدم سواء مع نادي القادسية الذي انضم اليه في العام 1963 اضافة الى تمثيله منتخبي الكويت لفئة الشباب والعسكري في تلك الفترة وأسهم العوضي مع القلعة الصفراء في تحقيق العديد من البطولات والانجازات منها: كأس الأمير (4 مرات) مواسم 1967-1968, 1968-1969, 1972-1973, 1974-1975 , والدوري الكويتي

(5 مرات) مواسم 1968-1969, 1970-1971,1972-1973, 1974-1975, 1975-1976.

وتابع: «قبل أن يختتم مسيرته موسم 1975/1976 وكانت مباراة اعتزال لاعب العربي عبدالرحمن الدولة في المباراة التي جمعت القادسية والعربي هي آخر مشاركاته على مستوى كرة القدم، ويعد العوضي من الجيل الذهبي للأصفر في تلك الحقبة الزمنية التي مثله فيها العديد من اللاعبين المميزين منهم محمد المسعود وعثمان العصيمي وعبدالله العصفور وفاروق ابراهيم (رحمهم الله) وجاسم يعقوب وحمد بوحمد، وفضلا عما عرف عن العوضي - رحمه الله من دماثة أخلاقه واحترامه لمنافسيه فإنه يعد مهاجما مميزاً بما قدم من مستويات وعطاء مع زملائه داخل المستطيل الأخضر - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

والقسم الرياضي في «النهار» الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء من أسرة نادي القادسية ومن أسرة الراحل عبدالله العوضي تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

