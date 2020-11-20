الأبيض يلتقي اليرموك القادسية أمام السالمية الليلة

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يسعى القادسية لمواصلة صدارة دوري التصنيف عندما يواجه السالمية اليوم في ختام الجولة السابعة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاءات الكويت مع اليرموك، والفحيحيل مع الجهراء، والصليبخات مع النصر.

ويتصدر الأصفر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعهما من 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام العربي في الدربي، وحقق الفريق المطلوب منه وبات قريب جداً من ضمان البقاء مع العشرة الكبار في الدرجة الممتازة. لكن مهمة الفريق ستكون صعبة اليوم أمام السالمية صاحب المركز الرابع الذي جمع 9 نقاط فقط من مبارياته الستة تحت قيادة مدربه الوطني محمد المشعان. ويضم القادسية ترسانة هجومية قوية بوجود النجم بدر المطوع والمتألق سيف الحشان والشاب عيد الرشيدي بالإضافة إلى النيجيري دينيس سيسوجو، إلى جانب لاعبي الوسط أحمد الظفيري وسلطان العنزي ورضا هاني والألباني لورانس تراشي. ويدرك مدرب الفريق الإسباني بابلو فرانكو أن الأصفر يحتاج للفوز لتعزيز الثقة خصوصاً أنه يواجه أحد الفرق المنافسة على اللقب في السنوات الأخيرة. ويفتقد الأصفر اليوم الأردني عدي الصيفي العائد من مشاركة مع منتخب بلاده، والبرازيلي لوكاس غاوتشيو المصاب.

وبالمثل يملك السالمية قوة هجومية لا يستهان بها بوجود الهداف باتريك فابيانو ومواطنه رونينيو ومبارك الفنيني ونايف زويد وفهد الرشيدي، إلى جانب فواز عايض ومحمد الهويدي وحمد القلاف، ويغيب عن الفريق البرازيلي لوكاس ليما العائد من الإصابة.

وفي مباراة ثانية، يخوض الكويت حامل اللقب مواجهة سهلة نسبياً عندما يواجه اليرموك متذيل الترتيب والذي ما زال يبحث عن نقطته الأولى. ولم يظهر الأبيض بالمستوى المتوقع في دوري التصنيف رغم تعزيز صفوفه بالإسباني جي ديمبلي والتونسي أحمد العكايشي ومواطنه رامي بدوي والمحليين مشاري العازمي وضاحي الشمري، إلى جانب النجم العاجي جمعة سعيد فيصل زايد وأحمد الزنكي. ويفتقد الكويت اليوم مهاجمه يوسف ناصر الذي سغيب شهرين عن الملاعب بسبب الإصابة. على الجانب الآخر، يتطلع مدرب اليرموك الوطني حسين الياسين إلى حصد النقطة الأولى في المسابقة والتسمك بالأمل الضئيل في البقاء لكن مهمته اليوم تبدو صعبة للغاية. وفي اللقاء الثالث، يبحث النصر عن تعزيز موقعه في المركز الثاني عندما يلتقي الصليبخات صاحب المركز الثالث عشر، وجمع النصر 11 نقطة من 5 مباريات، فيما حصد الصليبخات 4 نقاط فقط من 6 مباريات. ويقدم العنابي مستويات جيدة تحت قيادة المدرب الوطني أحمد عبدالكريم. وفي اللقاء الأخير يلعب الفحيحيل صاحب المركز السابع (9 نقاط) مع الجهراء الحادي عشر (6 نقاط).

