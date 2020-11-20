الذوادي: حريصون على سلامة عمال مشاريع المونديال

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ألقى حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، الضوء على التدابير الوقائية المتخذة لحماية العمال في مشاريع بطولة كأس العالم «قطر 2022» من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي عقدت عبر الاتصال المرئي حول أثر التحديات الصحية على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، الذي تنظمه مؤسسة قطر خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الحالي، تحت شعار «صحتنا في عالم واحد».

وقال الذوادي إن اللجنة العليا سارعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين العمال الذين تجاوز عددهم عند بداية تفشّي الوباء 18 ألفاً، وذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات العاجلة شملت إعفاء العمال الذين يعانون من مشكلات صحية، ومن هم أكثر عُرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس، من التوجّه إلى مواقع العمل، مع الاستمرار في صرف رواتبهم وتغطية جميع تكاليف إقامتهم وفق المعتاد.

وكانت اللجنة العليا أنشأت مرفق عزل بسعة ألف سرير، لتطبيق إجراءات الحجر الصحي المقررة للحد من انتشار العدوى وفق توجيهات السلطات الصحية في قطر. وقد تزامنت هذه المبادرة مع إطلاق برنامج مكثف لتوعية العمال بتدابير الصحة والسلامة الواجب اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

وفي هذا السياق أضاف الذوادي: «حرصنا على تفعيل برنامج التوعية عبر وسائل مختلفة منها إطلاق جلسات توعوية قدمها خبراء في الصحة بمختلف اللغات. علاوة على ذلك، أتيح تطبيق للتوعية بفيروس كورونا المستجد لحوالي 180 ألف مقيم من بينهم عمال مشاريع اللجنة العليا، بالإضافة إلى إطلاق حملة للتوعية بالصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية».وتطرّق الذوادي في حديثه إلى نجاح قطر في استضافة مباريات دوري أبطال آسيا لأندية غرب القارة في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وسط تدابير طبية وصحية صارمة لحماية المشاركين في منافسات البطولة من الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أهمية عودة الأنشطة الرياضية إلى سابق عهدها، لما لها من أثر كبير في تحسين حياة الناس، وتخفيف الآثار النفسية الناجمة عن العزلة التي فرضها تفشي الوباء في أنحاء العالم، وقال: «ينبغي علينا أن ندرك الدور الفاعل الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في سبيل تحقيق هذا الهدف، وضمان الاستفادة من هذا الدور في تحسين الصحة العامة، وسلامة المجتمع، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

