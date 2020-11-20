شنغهاي تخطى بيرث في «أبطال آسيا»

دوليه

تغلب شنغهاي شينهوا الصيني على نظيره بيرث غلوري الأسترالي 2 – 1 اول من امس ضمن منافسات المجموعة السادسة لمنطقة الشرق في دوري أبطال آسيا 2020 والتي تستضيفها قطر.وسجل هدفا شنغهاي في المباراة التي اقيمت على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة اللاعب بينغ زينلي في الدقيقة السابعة ويو هانتشاو في الدقيقة 38 فيما احرز الهدف الوحيد للفريق الاسترالي جوناثان اسبروبوتامليتيس في الدقيقة 81.وكانت المباراة مقررة ضمن الجولة الأولى من المنافسة ولكنها تأجلت بسبب جائحة «كورونا». ويتصدر إف سي طوكيو الياباني ترتيب المجموعة برصيد اربع نقاط من مباراتين مقابل ثلاث نقاط من مباراة واحدة لشنغهاي شينهوا ونقطة لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في حين بقي رصيد بيرث غلوري خاليا من النقاط.وتقام المباراة الثانية المؤجلة في هذه المجموعة يوم غد عندما يتقابل شنغهاي مع أولسان على نفس الملعب، فيما سيلعب غداً ضمن المجموعة الخامسة إف.سي سيول الكوري الجنوبي مع بكين غوان الصيني.

