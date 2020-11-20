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عقود باطلة


نفهم أن يحاول بعض الناخبين من المرشحين أن يتعهدوا كتابة بألا يحنثوا بالقسم وألا يتجاوزوا على القوانين أو يثروا ثراء فاحشاً إبان عملهم البرلماني، كما حدث لكثير من النواب في السابق.
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مالا نفهمه أن يطالب بعض الناخبين من المرشحين أن يوقعوا بشكل مسبق على عقود وتعهدات تتضمن مطالبات شعبية غير عقلانية لا تأخذ بالحسبان المتغيرات المستقبلية التي سيمر بها البلد وميزانيته العامة، وشعارهم في ذلك «انا ومن بعدي الطوفان»، والمهم لديهم أن يملأ الناخب ومثله النائب جيبيهما على حساب مصلحة البلد.
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مثل تلك التعهدات غير المسبوقة في أي عملية ديموقراطية بالعالم حتى أكثرها جنوناً وجنوحاً، لا تلزم المرشح بأي شيء مسبق بل عليه أن ينظر بأحوال البلد ومداخيله في حينه، ثم يحكم ضميره ويتخذ موقفه.
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آخر محطة: من يلزم نفسه بشكل مسبق بمثل تلك التعهدات الباطلة إما أنه يكذب، ولا ينتوي الالتزام مستقبلاً بها، أو أنه يريد النجاح بأي ثمن، ولا تهمه مصلحة البلاد والعباد!


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