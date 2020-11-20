رمضان: برد وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل.. «زهبوا الجاكيتات»

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نصح خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان بارتداء «الجاكيتات» صباح يومي الاحد والاثنين المقبلين حيث من المتوقع ان تقل درجات الحرارة فجر هذين اليومين عن 10 درجات.

وقال ان الجو سيعود بعد هذين اليومين الى طبيعته المتوسطة، مؤكدا ان التأهب لانخفاض درجات الحرارة بات ضروريا، واضاف: «زهبوا الجاكيتات».

وعن فرصة سقوط الأمطار قال رمضان ان غدا السبت يمكن ان يشهد امطاراً خفيفة، فيما سيكون الهواء شماليا يوم الاحد.

وتوقع خبير الارصاد عيسى رمضان ان تشهد البلاد امطارا غزيرة الى متوسطة خلال الاسبوع المقبل، داعيا الجميع الى اخذ الحيطة والحذر.

وكان الخبير السعودي في مجال الطقس حسن كراني، حذر من «كتلة قطبية باردة تضرب السعودية خلال الساعات الـ 48 القادمة».

وقال كراني عبر حسابه في «تويتر»: جهزوا الملابس الشتوية، كتلة قطبية باردة «كأول زائر قطبي»، تبدأ تحركها مع نهاية الـ 48 ساعة القادمة، على: «تبوك، طريف، القريات»، تأخذ مسارها التدريجي شرقاً حتى تغطي الاجواء الشمالية الشرقية وشمال المنطقتين الوسطى والغربية، واضاف: «بانخفاض حراري 3-7م.. كفترة انتقالية مبكرة.. احذروا التيار البارد».

