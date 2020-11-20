الجمعة 20 نوفمبر 2020 ,5 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4146
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
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اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الاخيرة
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سؤال
شنو صار على الـ 75 لتراً من البنزين المجانية؟
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