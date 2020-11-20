لقاح «أكسفورد» حقق النتيجة الذهبية.. مناعة كبار السن

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لندن- الوكالات: أظهرت بيانات من التجارب المبكرة، أن لقاح فيروس «كورونا» الذي طورته جامعة «أكسفورد» البريطانية، يحل اصعب مسألتين وهما انتاج استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، وامكانية تخزينه ونقله دون الحاجة الى تبريد مفرط.

وتشير نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، إلى أن كبار السن قد يكونون قادرين على بناء مناعة قوية، وفقا للبيانات المنشورة في مجلة «لانسيت» الطبية. واكد التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل صحية ضارة أثناء التجارب. وتقول جامعة أكسفورد إنه في معظم الحالات، يميل كبار السن إلى عدم الاستجابة للقاحات وتطوير المناعة اللازمة بشكل جيد مثل البالغين الأصغر سنا، إذ غالبا ما تظهر الأجسام المضادة التي يتم تحفيزها بواسطة اللقاح، قدرة حماية أقل. وقال الباحث في مجموعة أكسفورد للقاحات والطبيب الاستشاري، ماهشي راماسامي «كبار السن فئة ذات أولوية بالنسبة للقاح «كوفيد-19» لأنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض خطير، لكننا نعلم أن لديهم استجابة ضعيفة للقاحات». وأضاف «يسعدنا أن نرى أن كبار السن لم يكونوا قادرين على تحمل لقاحنا فحسب، بل إنه حفز أيضا استجابات مناعية مماثلة لتلك التي شوهدت لدى المتطوعين الأصغر سنا وستكون الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كان هذا يترجم إلى حماية من المرض نفسه». ولا تزال تجارب المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد، التي ستحدد فعالية اللقاح، مستمرة، مع توقع النتائج خلال الأسابيع المقبلة.

