إليسا ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة على «تويتر».. وتؤكد: فخورة وسعيدة

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حلت النجمة اللبنانية إليسا ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع «تويتر»، لتكون الفنانة العربية الوحيدة بالقائمة التى ضمت عددا كبيرا من النجوم العالميين، وجاء على رأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلقت عبر حسابها قائلة: «فخورة وسعيدة بهالشرف إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرا». واحتلت إليسا المركز 45، لتسبق في الترتيب عدداً من مشاهير العالم، وهم النجم الأميركي كيفن هارت في المركز 47، والنجم العالمي ليوناردو ديكابريو في المركز 48، والنجمة بينك في المركز 49، وميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المركز الـ50. وجاءت العشرة مراكز الأولى كالتالي: «الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تايلور سويفت، إيلون ماسك، كاتي بيري، اريانا جراندي، باراك أوباما، بيل جيتس، كرستيانو رونالدو، برنامج إيلين شو». وشهدت النجمة إليسا ردود فعل إيجابية أخيراً بعدما احتفلت بمسيرتها الفنية الممتدة طوال 20 سنة، على إحدى القنوات اللبنانية خاصة بعدما قامت بالغناء على المسرح أكثر من أغنية من أغانيها، قبل أن تقرر طرح أغنية «حبة اهتمام» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بعدما نالت عنها ردود فعل إيجابية، كما حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأميركية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 - 48 مليون دولار.

