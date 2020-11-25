حسين المهدي: أستحق الأجر الذي أطلبه.. وهذا «من حقي»

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أكد الفنان حسين المهدي بانه لم يتخصص في الادوار الرومانسية وفي بداية ظهوره كان يقدم الادوار حسب الكركتر المطلوب وبعدها أخيراً اتجه الى الادوار الرومانسية واما على المسرح فاتجاهه يكون الى الكوميديا وكذلك الفنان عبدالله بهمن الذي اكد ان بدايته كانت متنوعة من ناحية اداء الادوار ولم يكن متخصصا في مسار معين حتى في الفترة الاخيرة اخذ بعض الادوار التي تعتبر شريرة ومن بعدها الشخصية التي قدمها مع الفنانة الهام الفضالة في مسلسل «الكون بكفه» وقدم فيها شخصية تعتبر «كوميدي لايت» وايضا في مسلسل «محمد علي رود» كان الدور مركباً وله مسار معين جاء ذلك خلال استضافتهم في برنامج «ليالي الكويت» عبر شاشة تلفزيون الكويت وقدمه كل من عبدالله الطراح ومنار المطوع. وبدوره تحدث الفنان حسين المهدي عن مقارنة الجيل القديم بالجيل الجديد قائلا : هذه المقارنة اعتبرها فخراً وشرفاً وتعطينا دفعة الى الامام خاصة انهم مازالوا مطلوبين في القنوات وتجمعنا معهم علاقة ود وتقدير واحترام ونجد ذلك من خلال علاقتنا معهم وتقديم النصائح والملاحظات وانا سعيد ان يكون بيننا وبينهم هذا الاهتمام من الجيل القديم «وكنا ومازلنا نتعلم منهم»

وعن دخول الفنان في اكثر من عمل ما يسبب تشتتا لدى المشاهد قال : بطبيعة كثرة الاعمال ومشاركة الفنان في اكثر من عمل في الموسم الواحد يحددها الفنان من خلال شخصيته التي يقدمها ومسارها ومن المؤكد ان يكون هناك اختلاف وانا قدمت خلال الموسم الماضي في شهر رمضان شخصيتين من خلال مشاركتي في كل من «محمد علي رود» و«جنة هلي» وهما مختلفان نهائيا واستطعت ان اتميز بهما.

وعن اثارة البعض موضوع اعتذاره عن اكثر من عمل بسبب الاجر المادي قال: بغض النظر في انني اعتذرت ام لا ولكن بعد هذه السنوات من العطاء في المجال الفني فانني ارى انني استحق الاجر الذي اطلبه جراء الشخصية التي اقدمها في العمل وهذا «من حقي» الادبي ومن حق اي فنان يطلب ذلك.

وبسؤال الفنان عبدالله بهمن في ان الشخصية الشريرة هي التي تبقى في ذهن المشاهد قال: لان الامر مرتبط من خلال الشخصية التي تقدم ونحتها وصقلها حتى تكون هذه الشخصية ظاهرة امام المشاهد بصورتها النهائية ومن خلال مايقدم من جوانب هذه الشخصية يحدد المشاهد اي هذه الادوار التي تبقى في الذهن وليس الامر محصورا في الادوار الشريرة.

وعن تحقيق النجومية هل هو مرتبط في مسار معين قال: بالعكس هذا الامر طبيعي فهناك فنانون لهم سنوات كثيرة في المجال ولكنهم ليسوا نجوما بعكس من دخل المجال بعدهم نجدهم حقق مقدارا عاليا من النجومية.

وعن الجيل القديم قال: الجيل القديم حفر اسمه بحروف من ذهب وترك بصمة للاجيال وهناك فنان اود الحديث عنه وهو الفنان القدير سعد الفرج وله تعامل مميز من ناحية الطيبة والاخلاق والتعامل مع غير والتواصل معه سهل مع العلم هناك من النجوم في الوقت الحالي نجد من الصعب التواصل معهم.

