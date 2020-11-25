عادل إمام يعود للسينما بفيلم جدي

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د قرر الفنان المصري الكبير عادل إمام العودة إلى السينما مجددا بعد غياب طويل عنها، واتجاهه للأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، ويحضر عادل إمام لفيلم سينمائي جديد ينتمي إلى الكوميديا، بينما يتكتم صناعه على تفاصيله، على أن يتم الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج رامي إمام من تعاقدات النجوم المشاركين في الفيلم، والاستقرار وانتهاء الخطوط العريضة للسيناريو. وكان عادل إمام قد قرر الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا العام خلال مسلسل «فلانتينو». ومسلسل «فلانتينو» تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولته داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، وطارق الابياري، وهدى المفتي، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وغيرهم.