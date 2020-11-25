وفاة السينمائي الإيراني كامبوزيا برتوي بعد إصابته بـ«كورونا»

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توفي السينمائي كامبوزيا برتوي، كاتب سيناريو الفيلم الإيراني الوحيد الفائز بجائزة «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية، عن عمر 64 عاماً بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ويعد المخرج وكاتب السيناريو من «المؤثرين في السينما الإيرانية الموجهة إلى الأطفال»، بحسب ما جاء في النعي المنشور على الموقع الالكتروني للمؤسسة الرسمية المعنية بالترويج لسينما الجمهورية الإسلامية. وأنه توفي في مستشفى «دي» في طهران.

بدأ المخرج الراحل المولود في مدينة رشت بشمال البلاد، مسيرته عام 1987 مع فيلم «ماهي - سمكة بالفارسية»، وأضحى أحد أبرز الأسماء في سينما الأطفال، بعدما ساهم في إبراز تيار محلي جديد هو الأفلام الاجتماعية الموجهة لهم ساهم في كتابة سيناريو أفلام عدد من أبرز المخرجين الإيرانيين مثل عباس كيارستامي ومجيد مجيدي وجعفر بناهي.

وهو لا يزال أكثر «سيناريست» كرّمه مهرجان فجر السينمائي في طهران «أربع مرات». كما ساهم في كتابة فيلم مجيدي الشهير «محمد رسول الله»، والذي يعد الفيلم الطويل الأعلى كلفة في تاريخ السينما الإيرانية كذلك شارك عام 2000 في كتابة سيناريو فيلم «الدائرة» لجعفر بناهي، والذي يروي تجربة النساء في المجتمع الإيراني.

ونال هذا الفيلم أبرز تقدير لعمل سينمائي إيراني، بفوزه بجائزة «الأسد الذهبي» لمهرجان البندقية السينمائي عام 2000 واختير برتوي من خلال فيلمه «كافه ترانزيت» الذي يروي قصة أرملة تقرر أن تعيد فتح وتدير بنفسها مطعم زوجها الراحل قرب الحدود الإيرانية التركية، لتمثيل إيران في الحفل السنوي لجوائز الأوسكار عام 2007 لكن لجنة حفل جوائز الأكاديمية الأميركية لم تختر العمل ضمن اللائحة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي،

كما أنجز برتوي مع بناهي فيلم «بارديه - الستارة المسدلة» عن الحريات الشخصية والذي فاز في العام التالي بجائزة «الدب الفضي» في مهرجان برلين ضمن فئة أفضل سيناريو.

