إدانة عربية - دولية واسعة لهجوم جدة الإرهابي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دانت دول ومنظمات عربية، ودولية الهجوم الارهابي، الذي شنته ميليشيات الحوثي واستهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، الاعتداء الارهابي الجبان وشدد على أن «هذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن السعودية فحسب وانما أمن منطقة الخليج واستقرارها» كما أكد الحجرف وقوف المجلس بجانب المملكة العربية السعودية وتأييده لجميع ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه ميليشيات الحوثي في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

من جهتها دانت وزارة الخارجية اليمنية الاعتداء الارهابي، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات الارهابية تثبت عدم جدية الحوثيين بالانخراط في عملية سلام حقيقية. وفي ابوظبي نددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بهذا العمل الارهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي ميليشيات الحوثي الارهابية الى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة ازاء هذه الهجمات الارهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من اجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وأكد البيان أن أمن الامارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

ودانت مصر الاعتداء الارهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وشددت على رفضها التام لمثل هذه الأعمال التخريبية التي ترتكب ضد منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها بجانب السعودية، فيما تتخذه من اجراءات للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها.

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الهجوم الارهابي الجبان، الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، ادانة واستنكار المملكة الشديدين ورفضها لهذا الهجوم الارهابي الجبان واستمرار مليشيات الحوثيين استهداف المناطق المدنية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية. كما دان البرلمان العربي الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف محطة توزيع وقود في جدة.

دوليا دان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، امس «الهجوم الحوثي على منشأة وقود جدة». وقال ان «مهاجمة بنى تحتية مدنية يتناقض مع مزاعم الحوثيين بانهاء الصراع». وطالب راب «الحوثيين بوقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام».

ودانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بشدة في بيان الاعتداء الارهابي الجبان. وأكدت وقوفها وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والارهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم. الى ذلك دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداء. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط يعتبر هذا العمل ارهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس، مضيفاً أن استمرار مثل تلك العمليات الارهابية من جانب تلك الميليشيات يعد أمراً مستهجناً خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل انهاء الأزمة اليمنية على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

