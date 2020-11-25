«أرامكو»: إمدادات العملاء لم تتأثر جراء الهجوم

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جدة – الوكالات: اكد مسؤول في شركة «أرامكو» السعودية، امس ان العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. وأضاف المسؤول، أن خزانا من أصل 13 أصيب بأضرار طفيفة ويضم 10% من طاقة منشأة جدة. ووصف المسؤول المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يومياً.

وأضاف أنه أمكن اخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون اصابة أحد. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق، بأنه وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، نتيجة اعتداء ارهابي بمقذوف. وأوضح المصدر أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء هذا الاعتداء، اصابات أو خسائر في الأرواح. وأكد أن امدادات شركة «أرامكو» السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف أنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الارهابية في الاعتداء على محطة توزيع لـ«أرامكو».

