التحالف: هجوم الحوثيين استهدف أمن الطاقة العالمي

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جدة - الوكالات: نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة قوله ان مليشيا الحوثيين تقف وراء هجوم على خزان وقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أنه «بالاشارة الى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فانه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران بهذا الاعتداء الارهابي الجبان، والذي لايستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وانما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وامداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي».

وأوضح المالكي أن «هذا الاعتداء الارهابي هو امتداد للأعمال الارهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الايراني في تلك الهجمات الارهابية، باستخدام أسلحة نوعية ايرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة».

كما بيّن أن «استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الانساني وقواعده العُرفية ويرتقي الى جرائم حرب». الى ذلك أكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الارهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والارهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الطاقة كان صرح مساء الاثنين بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء ارهابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء هذا الاعتداء اصابات أو خسائر في الأرواح،.

وأكد أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الارهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء ارهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، انما تستهدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والارهابية والجهات التي تقف خلفه.

