الريادة السعودية.. قمة «G20» وآمال التخلص من «كورونا»

عربيات ودوليات

تنوعت اهتمامات الصحف الخليجية بين قضايا محلية ودولية حيث هيمنت تغطية قمة مجموعة العشرين «G20» برئاسة السعودية فيما تناولت صحف الامارات تطورات اقتصادية ونقلت صحف قطر اخر تطورات قضية «طفلة المطار».

وركزت الصحف السعودية على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والاقليمي والدولي وقالت صحيفة «الرياض» في افتتاحيتها الثلاثاء تحت عنوان «ختام مشرف» انه مثلما بدأت قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة السبت الماضي بنجاح باهر اختتمت بنجاح مشرف يبث الأمل في نفوس شعوب كوكب الأرض، بامكانية التخلص من «كورونا»، أخطر أزمة صحية واقتصادية شهدها العالم في العصر الحديث. وأضافت «ورغم مرور ما يقرب من 72 ساعة على الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اجتماع زعماء دول مجموعة العشرين الاقتصادية السبت الماضي، الا أن أصداءها مازالت حاضرة في الأوساط المحلية والعالمية وجاءت كلمة الختام بالزخم نفسه، وبدت الكلمتان كأنهما دستور دولي، يكفل للعالم العيش في أمن وتعافٍ وتكافل اجتماعي مُستدام».

من جهتها أوضحت صحيفة «اليوم» في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «حلول وتعاون.. وتأثير دولي» أن «الـتعاون المستديم بين المملكة الـعربية السعودية وحلفائها الدوليين في سبيل صناعة السلام وترسيخ حقوق الانسان وتوفير أقصى سبل جودة الحياة لـلـنفس الـبشرية، أمر يتجدد من خلال مواقف ومبادرات المملكة بشكل عام ومن خلال ما انبثق مؤخرا من جهودها وتضحياتها في سبيل انقاذ الـعالـم من تبعات جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، هذه الأزمة غير المسبوقة في الـتاريخ الحديث».

وقالت صحيفة «البلاد « تحت عنوان «ريادة عالمية» ان المملكة نجحت باقتدار في رئاستها لمجموعة العشرين طوال عام كامل، كان من نتائجه حشد الجهود الدولية لمعالجة التحديات والأزمات التي تواجه العالم، وعلى رأسها جائحة «كورونا» وأوضحت أن المملكة أكدت ريادتها العالمية، في التصدي بكفاءة للتحديات، وفي أصعب الأوقات، وقدرتها على حشد الطاقات لخير البشرية جمعاء؛ مرتكزة على نهجها القويم ومكانتها المتميزة وثقلها على المستوى الدولي، وحكمة قيادتها. وفي الامارات عنونت «البيان» ان دبي تشكل فريق «دبي اللانقدية» للاستغناء عن العُمُلات في عمليات الدفع. وقالت «في اطار تحول دبي الى البيئة الذكية بالكامل، أعلنت حكومة دبي تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية». وسيُعني الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي الى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعات المدينة، ليوحّد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي».

ونقلت الخليج» عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيح محمد بن راشد قوله «هدفنا 75% طاقة نظيفة لدبي خلال الـ 30 عاماً القادمة»وذكرت ان الشيح محمد بن راشد تفقد صباح الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وقال في حسابه الرسمي على تويتر»والكلفة الاجمالية للمشروع 50 مليار درهم لانتاج 5000 ميجاوات من الطاقة النظيفة.. هدفنا 75% طاقة نظيفة لدبي خلال 30 عاماً القادمة.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول». اما في قطر فقد جاء في «الشرق» وتحت عنوان «اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترحب ببيان النيابة العامة حول طفلة المطار» ان اللجنة رحبت بما ورد في بيان النيابة العامة، بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة بمطار حمد الدولي، وثمنت اللجنة الجهود التي بذلتها الجهات المختصة بالدولة لكشف الغموض الذي أحاط بتلك الحادثة. كما أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بالاجراءات الاسعافية والطبية التي اتخذتها الجهات الحكومية لانقاذ حياة الطفلة المذكورة. وقالت مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان، ان بيان النيابة العامة كشف غموض الحادثة، وأكد على التجاوزات والتصرفات الفردية لبعض مأموري الضبط بالمطار فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذت تجاه بعض المسافرات. وأوضحت العطية، أن حادثة الطفلة هزت ضمير كل أفراد المجتمع، مشيرة الى أن عملية كشف ملابساتها أحدثت ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام.

