ترامب يسلِّم بالهزيمة.. ويبدأ نقل السلطة

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واشنطن - الوكالات: حصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على الضوء الأخضر من ادارة الخدمات العامة لبدء انتقاله الى البيت الأبيض بعد فترة وجيزة من اعلانه فائزا في ولاية ميشيغان في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه اوصى بذلك لمصلحة البلاد.

وأبلغت ادارة الخدمات العامة الأميركية، وهي ادارة مستقلة، الديموقراطي بايدن ان انتقال السلطة يمكن ان يبدأ رسميا، وذلك قبل توليه المنصب يوم 20 يناير المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بأنها ستبدأ فورا التنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات وذكرت شبكة «سي ان ان» ان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز تسلم نسخة من رسالة ادارة الخدمات العامة الى بايدن والتي تبلغه فيها انه بامكانه بدء عملية الانتقال.

وفي وقت لاحق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، انه رغم ايمانه بالنصر فانه من اجل مصلحة الولايات المتحدة اوصى مديرة الخدمات العامة ايملي ميرفي وفريقها بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية في اشارة الى اقراره بالهزيمة في الانتخابات، والبدء باجراءات نقل السلطة للرئيس المنتخب وأضاف انه ابلغ فريقه ان يقوم بالشيء ذاته.

لكن رئيسة ادارة الخدمات العامة ايميلي مورفي قالت ان البدء في الانتقال الرئاسي الى جو بايدن قرارها هي وحدها. ونفت مورفي ان تكون تعرضت لضغوط بشأن القرار او توقيته لا من البيت الأبيض ولا من ادارة الخدمات العامة، وفق تعبيرها.

وقد اصدر المدير التنفيذي للفريق الانتقالي لجو بايدن وكامالا هاريس بيانا وصف فيه قرار ادارة الخدمات العامة بأنه اجراء اداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسميا. وأوضح ان المسؤولين في الفريق الانتقالي سيبدؤون لقاء المسؤولين الفدراليين لمناقشة الاستجابة للجائحة، والاطلاع الكامل على ملفات الأمن القومي. وكان مجلس ولاية ميشيغان الذي يضم 30 عضوا قد صدق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولاية بعد اجتماع دام ساعات عدة، وأيد القرار عضو جمهوري، في حين امتنع آخر عن دعمه.

ويدعو عدد متزايد من المسؤولين داخل الحزب الجمهوري الرئيس الى قبول الهزيمة او على الأقل الافراج عن التمويلات التي تسمح بانتقال سلس للسلطة بين فريق بايدن والادارة المنتهية ولايتها. فقد قال لاري هوجان الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لشبكة «سي ان ان» ان ترامب يجعل البلاد تبدو كـ»جمهورية موز»، داعيا ترامب في تغريدة الى «التوقف عن لعب الغولف والاقرار بالهزيمة». كما قال السيناتور الجمهوري روب بورتمان انه لا يوجد دليل على حدوث تزوير واسع النطاق من شأنه ان يغير فوز بايدن بالانتخابات، مضيفا «لا توجد عملية دستورية مقدسة بديموقراطيتنا اكثر من نقل السلطة، وحان الوقت لحل المسائل العالقة بسرعة». وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم شركة «دومينيون» مايكل ستيل مزاعم الرئيس ترامب بشأن حصول تزوير للانتخابات من قبل الشركة التي تبيع اجهزة وبرامج التصويت في الولايات المتحدة. وقال ستيل في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» انه ليس للشركة اي توجه سياسي، مشددا على استحالة قلب الأصوات من مرشح لصالح آخر.

