فريق بايدن.. خبراء مخضرمون لإنهاء عشوائية ترامب

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واشنطن - الوكالات: اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السياسي المخضرم انتوني بلينكن وزيرا للخارجية، كما قرر اسناد ادارة الاستخبارات الوطنية لامرأة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتعيين وزير الخارجية الأسبق جون كيري موفدا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ، متعهدا اعتماد نهج يقوم على الخبرات بعد سنوات الاضطراب التي طغت على عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي حين واصل ترامب مساعيه للطعن في نتائج الانتخابات، اعلن بايدن سلسلة تعيينات في الادارة التي سيرأسها بعد تنصيبه رئيسا، وذلك في اكبر خطوة له على خط استعداداته لتولي الرئاسة في 20 يناير ولائحة الأسماء التي اعلنها فريق بايدن قبل الموعد الرسمي المحدد امس تعكس سعيه الى تهدئة الصخب السياسي في واشنطن واستعادة البلاد دورها القيادي على الساحة الدولية. وجاء في بيان لبايدن «لاوقت لدينا لنخسره على صعيد امننا القومي وسياستنا الخارجية». وقال الرئيس المنتخب ان «هؤلاء الافراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون». وبلينكن (58 عاما) هو احد مستشاري بايدن الرئيسيين في مجال السياسة الخارجية وكان المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

وسيقود بلينكن عملية متسارعة الوتيرة لاستبدال النهج السياسي الذي اعتمده ترامب الرافع شعار «أميركا اولا» وسيبدأ مسار اعادة البلاد الى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وانعاش الاتفاق النووي المبرم مع ايران. واختار بايدن افريل هاينز (51 عاما) لتتولى ادارة الاستخبارات الوطنية، بحيث تنسق بين مختلف الوكالات الفدرالية النشطة في هذا المجال، مع الاشارة الى انها المرأة الاولى التي تتسلم هذه المسؤولية.

وعلى رأس وزارة الأمن الداخلي، سمى بايدن للمرة الاولى الاسباني الأصل اليخاندرو مايوركاس (60 عاما) المولود في هافانا والذي سيشرف خصوصا على قضايا الهجرة. ومايوركاس مدع سابق مناهض للعنصرية ويلم بشؤون الوزارة التي سيتولاها كونه كان مساعدا للوزير بين 2013 و2016. وفي مؤشر الى وفائه بوعد اطلقه خلال الحملة الانتخابية بتسليط الضوء على مخاطر الاحترار العالمي اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري موفدا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ. وستكون الأميركية من اصل افريقي ليندا توماس غرينفيلد (68 عاما) التي شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون افريقيا سفيرة لدى الأمم المتحدة. وسمى بايدن ايضا مستشارا مقربا هو جايك سوليفان (43 عاما) ليكون مستشاره للأمن القومي. وعمد بايدن الى اختيار سياسيين متمرسين على عكس النهج الذي اعتمده ترامب الذي اختار غالبا شخصيات غير متمرسة في السياسة تبين لاحقا انها غير مناسبة للمنصب وخرجت فجائيا من الادارة. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» نقلا عن مصادر مطلعة على صناعة القرار في الولايات المتحدة، ان الرئيس المنتخب سيرشح جانيت يلين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي لتولى منصب وزيرة الخزانة في الادارة القادمة. وكانت يلين (74 عاماً) اول امرأة ترأس البنك المركزي الأميركي، وستكون ايضاً اول امرأة على رأس وزارة الخزانة، اذا تم ترشيحها وتأكيدها من قبل مجلس الشيوخ.

