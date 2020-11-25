البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين بـ«المضطهدين»

عربيات ودوليات

وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي اقلية الايغور في الصين بأنهم «مضطهدون»، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الانسان يحثونه على القيام به منذ اعوام. ويقول البابا فرنسيس في كتاب جديد يحمل عنوان «دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل افضل»، ايضا ان وباء «كوفيد-19» يجب ان يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل اساسي عالمي. وفي الكتاب، الذي يحوي 150 صفحة وينتظر ان يطرح في اول ديسمبر يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى انها ضرورية للتعامل مع اوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة. كما يرى ايضا ان من يعتقدون ان وضع الكمامات تفرضه الدولة هم «ضحايا في مخيلتهم فقط»، ويشيد بمن خرجوا احتجاجا على مقتل جورج فلويد اثناء احتجاز الشرطة له. وفي احد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه ايضا عن المسيحيين المضطهدين في دول اسلامية قال البابا «أفكر دائما في المضطهدين من الروهينغا والايغور المساكين والايزيديين».