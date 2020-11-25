العراق يغلق المعابر غير الرسمية مع إيران

عربيات ودوليات

كشف مسؤول امني كبير في محافظة البصرة، لوكالة الأنباء العراقية، عن توجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، باغلاق بعض المنافذ المائية للمحافظة ضمن الحملة لاغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية.

وأوضح قائد عمليات البصرة اكرم صدام مدنف، ان القرار اتخذ لمنع تدفق المواد المخدرة الى داخل البلاد.

وأوضح ان «وزارة الموارد المائية ستقوم بانشاء جسور او حواجز لغلق هذه الممرات وسيتم تأمينها من قبل امرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة التي بذلت جهودا مميزة وقطعت شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة».

يشار الى ان نحو 80% من المخدرات التي تدخل الى المحافظة مصدرها ايران، بحسب ما سبق وصرح به قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح.

ووفقا لمسؤولين في اقليم كردستان العراق، فان قرار الكاظمي اغلاق المعابر الحدودية «غير الرسمية» لا يسري على الاقليم، المرتبط مع ايران وتركيا بتسعة منافذ تحظى باعتراف الحكومة الاتحادية، التي ارجأت البت في كيفية ادارة هذه المنافذ لحين تسوية ملفها عبر لجان مشتركة اجرت زيارات لتقييم عمل تلك المنافذ.

وأعلنت حكومة الكاظمي انها اصدرت توجيهاتها لقيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات الحدود بغلق جميع المنافذ غير الرسمية ومنع دخول اي مواد مهربة، لحماية المنتج والمستهلك العراقي.

لكن مراقبين يرون ان حكومة الكاظمي تتجه لفرض سيطرتها على تلك المنافذ لتحجيم القدرات المالية للمجموعات المسلحة المسيطرة على المنافذ غير الرسمية، وتعود عليها بايرادات مالية ضخمة تعيق سياسة الحكومة في اضعاف تلك المجموعات، تمهيدا لفرض سيطرة الدولة على السلاح خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

