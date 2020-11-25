أرسنال وليدز يستنكران الإساءة لبيبي وأليوسكي

دوليه

أصدر ناديـا آرسنال وليدز يونايتد بيانين منفصلين، يُدينانِ تعرض نيكولا بيبي وايزغين أليوسكي لاهانات عـقب الحادثة التي جمعتهما خلال مباراة الفريقين يوم الأحد.

وذكر نادي آرسنال، أنه يَدين بشدة الاساءة الدنيئة التي تعرض لها بيبي وأليوسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف النادي اللندني ما حدث بغير المقبول، مؤكدا أنه سيَعمل مع الشرطة والسلطات للقيام بكل ما هو ممكن لتعقّب الجناة ومقاضاتهم.

من جهته، أصدر نادي ليدز يونايتد بيانا مشابها، أكد فيه أنه لن يتسامح مع الاساءات الموجهة للاعبين والتي وصفها بالسيئة باستهداف أليوسكي وبـيـبي.

