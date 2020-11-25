مصير لوف يتحدد 4 ديسمبر

دوليه

سيناقش رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم مستقبل مدرب المنتخب يواكيم لوف في الرابع من ديسمبر، بعد الهزيمة التاريخية للـ«مانشافت» بسداسية نظيفة أمام اسبانيا الأسبوع الماضي. وأعطى مسؤولو الاتحاد لوف الذي يشغل منصبه منذ أكثر من 14 عاما، بضعة أيام لاعداد مببراته، لكن معلقين عدة رأوا أن هذه المهلة ليست الا مناورة تتيح للمدرب الاستقالة لتجنب اقالة مهينة. وبدأت الصحافة منذ أيام عدة حملة تكهنات حيال الخليفة المحتمل للوف تحضيرا لنهائيات كأس أوروبا 2020، المؤجلة الى العام المقبل جراء فيروس كورونا المستجد، حيث ستلعب الماكينات في مجموعة نارية مع فرنسا بطلة العالم، والبرتغال بطلة أوروبا، والمجر. والأسماء الأكثر تداولا كانت يورغن كلوب (ليفربول الانكليزي)، هانزي فليك (بايرن ميونيخ)، توماس توخل (باريس سان جرمان الفرنسي)، ورالف رانغنيك (المدرب السابق للايبزيغ)، وستيفان كونتز (مدرب منتخب الناشئين). وأصدر الاتحاد الألماني بيانا أول من أمس قال فيه انه يريد منح لوف بضعة أيام «لاعطائه مسافة عاطفية من خسارة اشبيلية في دوري الأمم الأوروبية، كي يكون قادرا على اجراء مراجعة جوهرية للوضع الحالي للمنتخب».

ولن يكون مدرب بطل العالم 2014 حاضرا بشخصه في الاجتماع في الرابع من ديسمبر، ومن المتوقع أن يقدم مدير المنتخب أوليفر بيرهوف والمخلص للوف، مبررات الأخير. ولن يرتكز الاجتماع الى مباراة 17 نوفمبر فقط، بل أيضا على «التطور الشامل للمنتخب على مدى العامين الماضيين».

